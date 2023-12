Descubra a terceira melhor marca de geleia de morango de acordo com especialistas

Geleia de morango é um doce muito fácil de ser reproduzido, mas, seja pelo tempo que leva para ficar pronto ou pelo baixo período de durabilidade, existem muitos consumidores que optam pela versão industrializada.

Foi pensando nesse público que tanto preza pela praticidade que o Paladar reuniu especialistas para testar amostras de 13 marcas diferentes de geleia de morango, tendo como critério principal a aproximação do sabor da fruta, além, é claro, do nível de dulçor, que não deve ser exagerado.

O teste levou a um ranking, cujo terceiro lugar foi ocupado pela marca Queensberry. O produto tem aparência atrativa, brilhante, boa consistência e um sabor agradável; uma geleia na medida, conforme afirmam os jurados.

As análises dos jurados, bem como o ranking completo com as 12 marcas restantes, você encontra na matéria ‘Qual é a melhor geleia de morango?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.