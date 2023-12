Qual é a melhor geleia de morango do mercado? Confira avaliação de especialistas

Para uma saborosa geleia caseira, não há segredo, basta uma porção de fruta madura, um pouco de suco de limão e açúcar dentro uma panela em fogo baixo. No entanto, alguns fatores não muito positivos podem levar à opção da versão industrializada, seja pela praticidade de adquirir o produto pronto ou pela durabilidade - afinal, a artesanal pode se estragar com rapidez.

No mercado existem várias opções para quem deseja consumir uma geleia de morango pronta, e para evitar produtos que deixam a desejar no sabor ou que sejam exageradamente açucarados, o Paladar formou um júri especializado para avaliar 13 marcas.

No teste, especialistas levaram em consideração a coloração e principalmente o quanto as amostras apresentavam um sabor semelhante ao da fruta, e concluíram que a fabricante que mais se aproxima do ideal é a Duga, com sabor azedinho, realmente parecido com o morango, e um dulçor muito bem comedido.

As análises dos jurados, bem como o ranking completo com as 12 marcas restantes, você encontra na matéria ‘Qual é a melhor geleia de morango?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.