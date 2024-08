Baden Baden comemora 25 anos com cervejas limitadas e degustação; saiba mais

A Baden Baden está comemorando 25 anos. Para não deixar a data comemorativa em branco, o grupo resolveu homenagear as primeiras cervejas de seu estabelecimento. Tanto a Red Ale, uma barley wine de tom avermelhado, quanto a Stout, uma cerveja escura, encorpada, com notas tostadas de café de chocolate, estão de volta, em edição limitada. A Doppelbock, com notas de chocolate e caramelo, completa a seleção de cervejas comemorativas.

Segundo o supervisor de marketing da marca, Thiago Augusto de Lima Alves, esses estilos eram muito pedidos pelos clientes há um tempo. Contudo, os rótulos especiais não devem chegar nas grandes redes de supermercados, diferentemente das outras cervejas da marca.

Outra iniciativa da cervejaria em celebração aos seus 25 anos foi a abertura de um espaço no Parque Capivari, um dos principais pontos turísticos da cidade, que oferece atrações como teleférico, roda-gigante, patinação no gelo, entre outras. No local, especialistas da marca estão realizando uma degustação com o público.

Cervejas comemorativas

Os três rótulos lançados pela cervejaria Foto: Lana Pinho/ Divulgação

PUBLICIDADE

O kit com os três rótulos estará à venda até o final do ano em e-commerces como o Justo, além da loja da fábrica da Baden Baden, em Campos do Jordão (SP) e no espaço recém-inaugurado no Parque Capivari.

História

A Baden Baden nasceu em 1985 em Campos de Jordão, ao enfrentar dificuldade para conseguir uma parceria com uma marca famosa de cerveja, o empresário José Vasconcelos, conhecido como Vasco precisou criar sua própria cerveja. Ao lado de seus amigos, Aldo Bergamasco, Alberto Ferreira e Marcelo Moss, ele fundou em 1999 a Baden Baden, cerveja como o mesmo nome que seu estabelecimento.

Atualmente, a cervejaria segue celebrando e harmonizando novos sabores ao lado de sua equipe. Dentre os primeiros sabores, o chope Red Ale. Segundo a matéria da repórter Cintia Oliveira do Paladar, em 2001, foi lançada a versão engarrafada do estilo, juntamente com a Stout,.

Vendida em 2007 pelos fundadores para o grupo Schincariol, quatro anos depois foi adquirido pela Brasil Kirin, a marca faz parte do portfólio do grupo Heineken desde 2017. A linha dos rótulos, inclui:

PUBLICIDADE

Cristal (Pilsen)

Golden (cerveja de trigo, com canela e frutas vermelhas)

Witbier (cerveja de trigo com coentro e laranja)

IPA (cerveja puro malte com maracujá)

Peach (de trigo com pêssego)