Descubra como Rodrigo Aguiar elevou o arroz doce a uma obra de arte culinária

Cozido com leite, adoçado com mel ou açúcar e aromatizado com especiarias, o arroz doce é uma sobremesa tão antiga que não se sabe ao certo a sua região de origem. Estudiosos apontam que a iguaria provavelmente nasceu na Pérsia, foi levada para a Penísula Ibérica e, depois, chegou às Américas por meio da colonização europeia.

É por essa razão que o arroz doce brasileiro é normalmente tido como uma variação do arroz de leite português e a receita da versão nacional perpassa as mais diferentes famílias há gerações. De tão tradicional e popular, a sobremesa virou alvo do chef Rodrigo Aguiar.

À frente do restaurante Casa Rios, localizado na Zona Leste de São Paulo, Aguiar colocou em seu cardápio um arroz doce sofisticado, feito com curumaru levemente defumado com limão cravo e acompanhado de pera na brasa em calda de vinho fortificado envelhecido na casa de um pequeno viticultor uruguaio, além de especiarias.

O chef explica a intenção do prato que custa R$ 42: “Sei que parece que juntamos duas sobremesas clássicas, mas a intenção não foi essa. A pera assada na lenha é bem mais densa que a fruta cozida diretamente no vinho e é delicada o suficiente para não se sobressair ao arroz doce”.

Interessado na releitura do prato? Ele compõe a atual configuração do Casa Rios, que fica na rua Itapura, 1327, na Vila Gomes Cardim. A casa funciona de quarta a quinta-feira das 19h às 23h; às sextas, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; aos sábados, das 12h às 17h e das 19h às 23h; e aos domingos, das 12h às 17h. Telefone: (11) 2091-7323.

