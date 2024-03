Lucas Corazza reinventa um clássico da quermesse; confira

Com inspiração na receita das confeitarias francesas, o Milnetto é uma reinvenção de um dos doces clássicos da quermesse, idealizado pelo chef Lucas Corazza em parceria com a Mil Confeitaria e a gelateria Artisano.

Trata-se de um cone de palmier, formado pela massa artesanal e com toques de produções manuais, além de ser recheado com sorvete de ‘dulce de leche’.

No paladar, é uma combinação que consegue proporcionar memórias afetivas a cada mordida crocante, combinando com a cremosidade do sorvete, conforme indica a matéria de Fernanda Meneguetti.

Nas lojas da Mil Confeitaria, localizadas em Pinheiros e no Brooklin, é possível adquirir uma unidade por R$ 18, ou optar por um kit com cinco cones e um pote de 500 ml do gelato por R$ 115.

As vendas do Milnetto são limitadas. Leia o conteúdo na íntegra para descobrir outros doces repaginados.