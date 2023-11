Descubra o restaurante favorito do chef Jamie Oliver na Holanda

O chef britânico Jamie Oliver abre seu novo restaurante em Londres, Jamie Oliver Catherine St, na próxima terça-feira, 28. E, apesar de ter alguns restaurantes espalhados pelo mundo, o chef também tem os seus locais favoritos para comer, que não necessariamente faça parte façam parte de seus negócios.

Ao site Condé Nast Traveller, Jamie contou sobre um dos seus restaurantes favorito, que sempre visita em suas viagens.

Segundo o chef, o De Kas, em Amsterdã, é seu restaurante favorito na Holanda. “Está em uma estufa gigante onde cultivam muitos vegetais e ervas. É como a versão de Amsterdã do The River Café; tem uma aparência realmente contemporânea por dentro e depois a estufa por fora. De Kas é legal e fresco. A comida é incrível. É simples, mas eles usam muito mais técnicas do que costumo associar e são bastante contidos na forma como fazem tudo. É comida européia holandesa moderna”.

Ele ainda revelou que a melhor mesa do restaurante fica no canto superior direito, porque você pode ver toda a sala e a cozinha, já que é aberta. Além disso, destacou que sua época favorita para visitar o local é a primavera, mas que também gosta do inverno.

“Frequentemente vou lá a trabalho e, quando posso, sempre faço questão de passar por aqui, e geralmente vou na hora do almoço”, afirmou.

