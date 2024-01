Descubra os 3 melhores restaurantes do Ceará segundo TasteAtlas

O Ceará é um estado do nordeste brasileiro que impressiona a todos por sua beleza, cultura e principalmente gastronomia. O local é referência quando se trata do baião de dois, um dos pratos mais famosos do Brasil.

O TasteAtlas, plataforma de viagens que ranqueia pratos e destinos gastronômicos, incluiu o Ceará no mapa de referências culinárias e selecionou três restaurantes que merecem ser visitados na região.

Os melhores restaurantes do Ceará

Santa Grelha (FORTALEZA)

Carneiro do Ordones O Pioneiro (FORTALEZA)

Lá na Roça (EUSÉBIO)

Como funciona o TasteAtlas?

PUBLICIDADE

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.