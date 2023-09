Ponto Nero apresenta Cult Nature, o rótulo inédito de espumante da marca

A Ponto Nero é especialista em espumantes fabricados através do método charmat. Parte do Grupo Famiglia Valduga, a marca apresenta o Cult Nature, seu mais novo rótulo sem adição de açúcar na composição. O espumante branco foi desenvolvido com uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, e possui teor alcoólico de 12%, com um açúcar residual de até três gramas por litro em função da exclusão do licor de expedição do processo de elaboração.

A adição do Nature à linha Cult atende consumidores cada vez mais exigentes com a qualidade e a procedência do que está sendo consumido, além de explorar as inúmeras possibilidades que podem ser oferecidas ao mercado, expandindo fronteiras e trazendo novas experiências enológicas.

A bebida tem coloração amarelo palha e perlage fino e persistente, um elegante aroma frutado, dominado por notas de abacaxi e melão mescladas a delicadas nuances florais e cítricas, além de conciliar o ponto de acidez a uma textura cremosa, sendo uma ótima opção para harmonizar queijos frescos e risoto de frutos do mar.

“A Ponto Nero é uma marca inquieta e pulsante junto ao mercado brasileiro. Nosso propósito é descomplicar o consumo de espumantes e nos provocar, dia a dia, a desenvolver mais esta categoria com rótulos surpreendentes. O lançamento do Ponto Nero Cult Nature é mais uma demonstração do nosso objetivo incansável de surpreender e encantar os nossos consumidores”, comenta Jones Valduga, superintendente da marca.

O Ponto Nero Cult Nature estará disponível no e-commerce do Grupo Famiglia Valduga e nas principais lojas especializadas do país a partir da noite desta quinta-feira (14).

Espumante Cult Nature Foto: ANDERSON PAGANI

