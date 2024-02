Descubra qual é a melhor padaria da Zona Norte de São Paulo, segundo chefs renomados

A matéria de Matheus Mans reuniu opiniões de chefs renomados sobre as padarias do estado de São Paulo. Entre eles, Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, destacou a Padaria Jardim Brasil como a melhor da Zona Norte.

Segundo o chef, apesar da variedade oferecida pela padaria, o destaque vai para o pão de mandioca na chapa, que ele descreve como “fabuloso”. Rodrigo também enfatiza a diversidade da casa, que vai desde confeitaria até lanches e pizzas.

Com mais de 60 anos de história, a padaria foi fundada por uma família portuguesa e passou por inúmeras transformações ao longo dos anos. “Está sempre passando por reformas e atualizações, tanto em sua estrutura física quanto em seu cardápio”, afirmou o chef.

Localizada na Avenida Jardim Japão, no bairro Jardim Brasil, a padaria funciona das 6h às 22h. Quer descobrir as melhores padarias de outras regiões de São Paulo? Leia o conteúdo completo.