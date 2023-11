Qual padaria de São Paulo tem o melhor time de chapeiros? Descubra

Responsável por elencar as melhores padarias de São Paulo, o Padocaria-SP encerrou sua edição de 2023 na última quinta-feira com uma cerimônia solene para celebrar os resultados da primeira e da segunda fase do concurso, que contou com votos populares e especializados.

“Temos aqui nesta casa de quase 110 anos uma verdadeira escola de panificação e confeitaria que transforma vidas anualmente. Muitos que investiram na especialização de seus funcionários estão desfrutando hoje da conquista e recompensa de terem acreditado no potencial da própria equipe”, afirmou o presidente do Sampapão, Rui Gonçalves, durante a premiação.

A padaria mais contemplada no evento foi a Panificadora Ceci, que tornou-se a melhor padaria de São Paulo pelo segundo ano seguido, além de ser a melhor da Zona Sul. Outras categorias também foram contempladas, como a de Melhor Time de Chapeiros, cuja Ceci também marca presença. Confira as três colocadas na especialidade:

1º Lugar: Panificadora Cepam

2º Lugar: Panificadora Ceci

3º Lugar: Padaria e Confeitaria Palmeiras

