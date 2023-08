Pode colocar gelo no vinho?

Algumas pessoas costumam colocar gelo para diminuir a temperatura dos vinhos. Mas, será que isso é correto ou é um “grande crime” no mundo da bebida? O Paladar tirou essa dúvida e explicou melhor como apreciar um vinho mais gelado.

A Suzana Bareli é uma colunista de vinhos no Paladar, e contou que quando o gelo é colocado na taça de vinho, acaba diluindo a bebida. Deixando de perceber o aroma e as características que normalmente são mais acentuadas.

A temperatura no mundo do vinho é muito importante para garantir a qualidade e sabor da bebida. Quando o vinho está muito gelado, pode ter um sabor, quando está em temperatura ambiente, terá outro sabor, parecem dois vinhos completamente diferentes. Uma indicação é gelar o vinho em um balde com gelo, assim, não muda os aromas e garante o sabor e características acentuadas da bebida. Confira a dica: