“Deselegante é ser preconceituosa”, diz sommelière de cerveja sobre vídeo polêmico de influenciadora

Na última semana, um vídeo de uma influenciadora digital viralizou em que ela dizia que “mulheres que bebem cerveja são deselegantes”. A fala gerou revolta nas redes sociais e diversas mulheres questionaram se isso ainda faria sentido em 2024.

Muitas das pessoas que criticaram a visão da influenciadora foram profissionais do ramo cervejeiro, que se sentiram atacadas com as palavras sobre elegância.

A sommelière de cerveja e socióloga Sara Araujo usou as próprias redes sociais para rebater a criadora do vídeo em questão e afirmou que “deselegante é ser esnobe, preconceituosa e classista”.

“A fala dessa senhora é elitista e carregada de desinformação. A cerveja, além de ser uma bebida altamente elegante, é também uma ferramenta de sociabilidade, além de ser muito democrática. Há sempre um estilo para acolher nosso paladar e gosto”, escreveu em post no Instagram.