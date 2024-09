Gosta de café? Então não perca esses eventos para saborear o melhor dessa bebida em São Paulo

Se você é viciado em café, com certeza deve estar contando os dias para a próxima terça-feira, 1, Dia Interacional do Café. Mas, para essa data não passar em branco, você deve separar os melhores eventos que vão acontecer em São Paulo em comemoração a essa bebida tão amada.

Dentre as novidades, a 10ª edição do Coffee Week Brasil, que tem adesão de cafeterias de todas as regiões brasileiras acontece dos dias 04 até 27 de outubro. Considerada como a maior e mais tradicional festival de café do país, evento vai trazer diversas oportunidades para os apaixonados por café provarem combos exclusivos a preços acessíveis.

Os estabelecimento participantes vão incluir café de alta qualidade, quente ou gelado, espresso ou coado, além de drinques com ou sem álcool, sempre acompanhados por doces ou salgados. Confira:

7º Festival Nacional do Café

Agora, se você não aguentar esperar quase uma semana, esse evento que acontece a partir de hoje, 26, é mais uma sugestão para você tomar um delicioso café. Entre os dias 26 e 28 de setembro, por iniciativa da rede de cafeterias Mais1.Café, é realizado em suas unidades o 7º Festival Nacional do Café, oportunidade para que o público conheça seus produtos e bebidas. Saiba mais neste link.

Onde tomar café em São Paulo?

Comemore o Dia do Café degustando essa bebida Foto: Ensei Neto/ Arquivo pessoal

Agora, se você quer apenas apreciar um cafézinho e relaxar, confira também uma seleção de quatro estabelecimentos espalhados pela grande São Paulo. Cada ambiente é uma alternativa aconchegante para consumir a bebida acompanhado de quitutes, lanches, pedaços de bolo ou outro docinho, seja para ir sozinho ou acompanhado. Confira a lista completa aqui.