Pipoca é sinônimo de filmes e diversão. Feita de milho estourado, essa guloseima é figurinha carimbada nas redes de cinema ao redor do globo. Por sua popularidade, ganhou uma data especial de homenagem no Brasil, celebrada anualmente em 11 de março.

Para o Dia da Pipoca, trouxemos um produto que está dando o que falar: a pipoca de M&Ms do Cinemark. Em parceria com a MARS, a rede de cinemas disponibilizou diversas opções da delícia: os combos com pipoca e bebida saem a partir de R$ 53 (pipoca salgada G) e chegam a R$ 91 (balde de doce, caramelo ou chocolate). Para as coberturas, você pode escolher entre a “Cream” (chocolate branco) e “NutCream” (chocolate com avelã), por mais R$ 13.

Nas redes sociais, o sucesso dessa pipoca é garantido. Muitos usuários fizeram vídeos experimentando a novidade e alguns, inclusive, criaram receitas caseiras para ninguém passar vontade.