Você sabia que a invenção da pipoca doce está relacionada com a Segunda Guerra Mundial? Quando os Estados Unidos entraram no conflito, o açúcar era um dos insumos mais enviados para as tropas americanas que estavam na Europa. Com a escassez de doces, os americanos começaram a caramelizar as pipocas e mandar para os combatentes. A solução fez sucesso e caiu no gosto não apenas dos soldados, mas da população americana e de vários países, como o Brasil, por exemplo.

Várias décadas depois, a carinha (e o gostinho) da pipoca doce evoluiu e muito. Da velha e boa pipoca caramelizada, que ainda tem muitos fãs, chegamos a invenções bem diferentonas, como as pipocas com chocolate, com paçoca e com groselha, e hoje tem muita gente que não dispensa uma pipoca gourmet para fazer companhia durante aquela maratona de filmes ou séries no final de semana.

Se você também curte uma pipoca doce, dá uma conferida nas receitas que separamos para você aprender de vez como fazer pipoca doce simples que sai como a de um pipoqueiro profissional.

Pipoca com creme de avelã

Pipoca com creme de avelã

O creme de avelã é, com certeza, uma das melhores opções de recheio coberturas para a sua pipoca. Além da facilidade de preparo dessa receita, o que chama atenção é o contraste de texturas quando você experimenta essa pipoca. Pelo fato do creme de avelã ser encorpado na medida certa e a pipoca se manter muito crocante, a sensação na boca ao comer essa pipoca de creme de avelã é simplesmente incrível.

Pipoca com chocolate branco

Pipoca com chocolate branco

Combinar pipoca com chocolate branco é uma das escolhas mais certas que você pode fazer na cozinha. Essa combinação irresistível demora 10 minutos para ficar pronta e ainda leva pitadas de leite em pó, que contribuem para a textura suave dessa receita. A chef Cris Muratori, que compartilhou o preparo dessa pipoca conosco, afirma que essa junção é perfeita, já que a doçura do chocolate branco equilibra o sal da pipoca, criando um contraste delicioso e agradável.

Pipoca com paçoca

Pipoca com paçoca

Que tal deixar a sua receita de pipoca doce com uma cara mais brasileira? Para isso, basta adicionar um recheio de paçoca super fácil de fazer, que vai deixar a sua pipoca ainda mais crocante. A paçoca, que é típica do Brasil, é um ingrediente versátil e utilizado em vários outros doces, como brigadeiros, milkshakes e pavês. Se você está buscando um lanche rápido e diferente, com certeza essa pipoca com paçoca é uma ótima opção.

Pipoca caramelizada

Pipoca caramelizada

Clássico que é clássico tem que estar presente em toda boa lista. E essa receita de pipoca caramelizada não poderia ficar de fora, é claro. Sendo uma das primeiras receitas de pipoca doce já criadas, a pipoca com uma camadinha espessa e brilhante de caramelo não tem erro e demora menos de 10 minutos para ficar pronta. Então, antes de maratonar sua série favorita, que tal fazer essa receita clássica de pipoca caramelizada.

Pipoca com groselha

Pipoca com groselha

Para fechar essa sequência de receitas deliciosas, essa pipoca com groselha vai agradar a galera mais velha que adora frutas vermelhas. Com apenas quatro ingredientes, você vai experimentar uma pipoca levemente azedinha, crocante e muito apetitosa. Aproveite.