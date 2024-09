Especialistas elegem a melhor marca de queijo coalho para churrasco do mercado

Nesses dias ensolarados, nada melhor do que aproveitar o clima com um bom churrasco. E, para além das carnes, um acompanhamento que agrada a quase todo mundo é o espetinho de queijo coalho. Tradicionalmente apreciado no nordeste, esse queijo versátil brilha em várias receitas, seja na panela ou na grelha. “É um queijo que se transforma quando aquecido, ganhando novos sabores e aromas. Ele nasceu para ser assado ou frito”, afirma um especialista.

Para ajudar você a escolher a melhor marca de queijo coalho, o Paladar, junto com especialistas, incluindo nordestinos, testou 15 marcas encontradas nos supermercados e lojas online. Como de costume, o teste foi realizado às cegas, com foco nos principais critérios: sabor, textura e aparência. Confira abaixo os resultados.

Avaliação

SAO PAULO SP 26/08/2024 PALADAR - TESTE PALADAR/ QUEIJO COALHO - Teste paladar de queijo coalho. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Em todas as provas realizadas pelo Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. Nos dias que antecedem o teste, as amostras são compradas nas grandes redes de supermercados da capital paulista. Já os produtos artesanais são adquiridos anonimamente nas lojas on-line das marcas próprias.

Melhor marca de queijo coalho

O queijo coalho de palito da Tirolez é o vencedor do teste e leva o Selo Paladar de primeiro lugar Foto: Taba Benedicto

Após as avaliações, três marcas se destacaram pelo sabor marcante e textura firme, tanto na versão crua quanto grelhada. Tirolez, considerada “suculenta e deliciosa” por um dos especialistas, liderou o ranking. Polenghi e Sol Brilhante também impressionaram pelo equilíbrio entre sabor e consistência, sendo ótimas opções para churrasco. Quer saber mais sobre as avaliações? Confira o resultado completo aqui. link.

Receitas

Cuscuz de carne seca e queijo coalho

Cuscuz de carne seca e queijo coalho Foto: NICA

Esta receita é uma aposta para quem gosta de sair do básico e explorar novas formas de preparar um cuscuz. Confira a o modo de preparo completo neste link.

Almofadinha de queijo e camarão

Receita de almofadinha de queijo e camarão ensinado por Kátia Barbosa Foto: Roberto Seba|Estadão

Essa outra alternativa é uma tapioca pratica que se aproxima de um bolinho recheado com queijo. Com certeza, ela vai conquistar toda a sua família. Veja os ingredientes completos neste link.