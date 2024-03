Especialistas escolhem a Colomba Pascal Nº1 de 2024

A convite do Paladar, os especialistas Veronica Kim, da confeitaria By Kim; Ale Sotero, chef de confeitaria do Mocotó; Vinícius Pires, cozinheiro e ex-Evvai, que deve estrear seu próprio restaurante em breve; e Henrique Yukio, padeiro da Kio Bakehouse, se reuniram para testar um doce tradicionalmente consumido na Páscoa: a colomba pascal.

A receita que é considerada prima do panetone, em sua versão tradicional, é feita com uma massa leve em formato plano, recheada com frutas cristalizadas e coberta com uma camada açucarada e crocante, e durante essa época do ano tem espaço reservado nas prateleiras de padarias e supermercados.

Assim como qualquer produto alimentício popular, existem várias versões do doce, tanto industrializadas quanto artesanais, sob vários selos, e amostras de 10 deles passaram pela avaliação da edição de 2024 do Paladar Testou, sendo analisadas em quesitos como aroma, qualidade e distribuição das frutas, aparência, densidade e umidade da massa.

As análises foram organizadas em um ranking, cujo primeiro lugar foi ocupado pela marca Oli Pães, uma padaria artesanal. Sua colomba pascal é muito atrativa aos olhos, tem sabor amanteigado, textura macia que lembra a brioche e um ótimo mix de frutas cristalizadas que inclui pedaços de laranja.

A lista com as demais marcas testadas e suas respectivas considerações do time de jurados podem ser conferidas na matéria ‘Testamos dez marcas de colomba pascal; confira o ranking’, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, disponível aqui.