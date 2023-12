Quanto custam os melhores panetones de 2023?

Já é quase Natal, e com ele chega um dos testes mais aguardados do Paladar: a avaliação de panetones e chocotones, responsável por coletar as maiores novidades da panificação e avaliá-las criteriosamente com o auxílio de especialistas na área.

Neste ano, o júri foi formado por Pedro Nóbrega, confeiteiro do Notiê; Nadia Pizzo, chef do Ráscal; pelo pizzaiolo Paul Cho, da Paul’s Boutique; e por Saiko Izawa, confeiteira do Rosewood, que elencaram os dez melhores panetones levando em consideração aspectos como aroma, aparência, diferentes combinações de frutas no recheio, e por aí vai.

Após o teste, três marcas em específico ganharam destaque por oferecerem um alto nível de qualidade e sabor ao consumidor. Interessado em comprá-las para a sua ceia? Confira os preços abaixo:

1° Tre Bimbi tradicional: 500g por R$ 89,90

PUBLICIDADE

2° Mocotó: 500g por R$ 99,90

3° Fabrique: 800g por R$ 139

*Preços verificados no dia 09/12/2023.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.