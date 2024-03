Café da manhã dos campeões: especialistas elegem os melhores itens para compor o seu desjejum

Por suceder um longo período de jejum, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, o que significa que se faz muito necessário que a seleção de alimentos, além de leves, saudáveis e que dêem sustância, sejam de qualidade.

Para esse momento, a ingestão de frutas é indispensável, e alguns industrializados que fazem parte do dia a dia na alimentação brasileira também encontram seus espaços à mesa. Para essa categoria, o Paladar realizou uma série de testes com especialistas para eleger as melhores marcas, que darão um upgrade na sua refeição. Confira a seguir:

Café moído e torrado

O alto consumo de café faz parte da cultura alimentar brasileira e, para muitos, começa logo no primeiro momento do dia. Nessa edição, o júri foi formado por cinco especialistas avaliou 11 das principais marcas do produto. Confira o resultado aqui.

DNT 24-03-2022 - SAO PAULO - SP EMBARGADO / PALADAR OE / CAFE DE SUPERMERCADO - Café moído comprado em supermercado em filtro e coador - FOTO DANIEL TEIXEIRA/ ESTADAO

Café em cápsula

Pela manhã, há quem não tenha muito tempo para preparar o café da forma convencional e acabe optando pela versão em capsula. Descubra qual marca foi eleita a melhor por especialistas aqui.

Após queda de patentes da Nespresso, dezenas de marcas alternativas estão disponíveis nas gôngolas. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Pão francês

Algo que também faz parte do típico café da manhã brasileiro é o pão francês - que de francês só tem o nome. Quem mora em São Paulo pode adquirir fornadas fresquinhas da padaria que produz o melhor pão da cidade. Descubra aqui.

Pão francês é queridinho dos brasileiros Foto: Gabriela Biló/Estadão

Manteiga

Utilizada para integrar diversas receitas da confeitaria, a manteiga é um dos ingredientes mais clássicos na hora de acompanhar o pão pela manhã. Veja qual marca teve o melhor desempenho no teste aqui.

Creme de leite batido, primeiro, vira chantilly e depois manteiga Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Cream cheese

Outra opção para acompanhar o pão é o queijo cremoso (mais conhecido pelo seu termo em inglês, cream cheese). Descubra a melhor marca aqui.

São Paulo/SP 22/01/2024 PALADAR / TESTE CREAM CHEESE - Teste cego das principais marcas de cream cheese a venda nos mercados realizado na confeitaria Flakes, no Itaim Bibi. Foto: Leo Martins / ESTADÃO Foto: Leo Martins / ESTADÃO

Suco de laranja

Para os que dispensam a fruta espremida e optam pela versão pronta e engarrafada, o Paladar também realizou testes, com uma curadoria que envolveu 11 marcas. Confira o resultado aqui.