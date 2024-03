Gelateria L’Albero dei Gelati lança sabor especial para a Páscoa; confira

Com a chegada da época de Páscoa, a L’Albero dei Gelati anunciou um novo sabor em homenagem a data comemorativa. O Tre Cioccolati é uma estreia nas vitrines da gelateria e como o nome já diz leva três tipos de chocolate. A novidade chega a partir do dia 25 de março, sujeito a disponibilidade.

A primeira camada do gelato é uma massa de chocolate ao leite, da marca Raros Fazedores de Chocolate. Por cima dela, há uma outra massa de gelato, essa de chocolate branco. Entre as duas camadas, e ainda na cobertura, foi adicionada uma placa de chocolate 70% feita com uma pasta artesanal de gianduia.

A novidade é uma ótima opção para compor as sobremesas do almoço de Páscoa. É possível pedir o gelato pelos aplicativos da Rappi ou Ifood em três tamanhos: 350ml (R$ 43), 500ml (R$ 65) ou 1300ml (R$ 130).

Também é possível encontrar o sabor nas três unidades (Pinheiros, Jardins, Itaim) em copinho ou na casquinha, em três tamanhos: pequeno R$ 16 (até 2 sabores), médio R$ 22 (até 2 sabores) ou grande R$ 27 (até 3 sabores).

L’Albero dei Gelati: Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 342 | Jardins: Alameda Tietê, 198 | Itaim: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 413