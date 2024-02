Especialistas indicam as 4 melhores gin tônicas do mercado para aproveitar o Carnaval

Chegamos em fevereiro, época em que as ruas do Brasil se enchem de pessoas para aproveitar as festas carnavalescas. Nesse período de celebração, um setor que apresenta um aumento significativo de vendas é o de bebidas alcoólicas, especificamente no que tange as latas e long necks.

Isso se dá pela praticidade que os foliões têm de consumi-las em meio aos blocos, que são cheios e agitados, e para os que desejam variar a cerveja, há no mercado opções prontas de um dos drinques mais famosos do universo da coquetelaria: o gin tônica.

A bebida está disponível em sob diversos selos, e com o intuito de auxiliar quem deseja curtir o Carnaval com uma gin tônica de qualidade, o Paladar Promoveu mais uma edição de teste com especialistas, avaliando sabor, teor alcoólico e carbonatação (isto é, a quantidade de bolhas presente no líquido).

Os resultados foram exibidos em um ranking, cujas quatro primeiras marcas colocadas você confere na matéria ‘Qual a melhor gin tônica pronta do mercado?’, por Giulia Howard, disponível aqui.