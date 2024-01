Cosmopolitan: onde experimentar versões do drinque em SP

O Cosmopolitan é um drinque de coloração avermelhada que ficou famoso principalmente pelas várias menções na série Sexy and the City, que se passa em Nova York no fim da década de 1990 e início dos anos 2000.

Tal qual como a Nova York, o drinque é bastante popular em São Paulo e a maioria dos bares da cidade servem a bebida. O Le Jazz Petit, por exemplo, traz a bebida no cardápio, mas com algumas alterações interessantes que dão uma “abrasileirada” no coquetel.

A versão do bar é chamada de “Fake Cosmo” e leva um schrub de beterraba no lugar do suco de cranberry. Além da vodca e do schrub, também vai na receita licor maraschino e gotas de óleo de tomilho.

Além da opção de ir até um bar, há maneiras mais fáceis de consumir a bebida, como a Easy Drinks. A marca brasileira que traz preparados de frutas frescas para drinques, lançou recentemente em seu portfólio o sachê de Cosmopolitan. A bebida pronta leva cranberry e óleo da casca de laranja, devendo ser misturada à vodca para obter o drinque final.

Para aqueles que preferem algo mais tradicional, podem preparar o próprio Cosmopolitan em casa com os ingredientes originais. Veja a receita completa aqui.