Especialistas recomendam Castanha-do-Brasil para dose diária de antioxidantes; veja receitas

Quando se trata de oleaginosas, muitas pessoas ainda tem receio de consumir por medo do alto teor calórico. No entanto, novas pesquisas indicam que esse grupo de alimentos, que inclui nozes, amêndoas e castanhas, é um verdadeiro aliado na saúde e controle do peso.

Além disso, na mesma direção, não faltam trabalhos sobre o papel que esses nuts tem na antiobesidade. Eles podem ser consumidos como pequenos lanches ao longo do dia, pois possuem mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome.

Entre as oleaginosas, nenhuma compete com castanha-do-brasil quando o assunto é selênio. Embora estudiosos ressaltem que o teor do mineral pode variar de acordo com o tipo de solo, a castanha-do-brasil é riquíssima. Basta uma ou duas para atingir as recomendações diárias desse antioxidante que é super potente.

Receitas com castanha-do-brasil

Bolo de castanha-do-brasil

Um bolo saboroso, que traz toda a riqueza nacional com a castanha-do-brasil. Esse quitute fica molhadinho e é perfeito acompanhado de baba de moça ou sorvete de coco. Veja a receita completa aqui.

Crumble de abóbora, coco, castanha-do-Brasil e semente de abóbora

Uma opção doce que pode ser servida como sobremesa ou um lanche durante a tarde. Esse crumble é delicioso e extremamente nutritivo pelos ingredientes que o compões. Veja a receita completa aqui.

Para descobrir mais sobre os benefícios das oleaginosas para a saúde e o que cada uma delas têm de especial, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.