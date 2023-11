Especialistas revelam as 5 tendências na produção de vinho do Brasil

O avanço tecnológico cada vez mais rápido, atrelado ao aumento do conhecimento técnico acerca dos vinhedos, e as latentes mudanças climáticas tem revelado a modificações significativas nas safras do vinho. No Brasil, isso pôde ser observado entre os anos de 2018 e 2020, cujos verões quentes e secos resultaram em vinhos de aroma mais frutado e mais potentes no quesito álcool.

Já neste ano, a safra de vinhos brancos e tintos não foram tão exuberantes, mas equilibradas, e agora paira sobre os produtores dúvidas acerca de como serão os impactos do fenômeno El Niño na safra de 2024. E é afim de investigar as possíveis tendências do futuro próximo que a Associação Brasileira de Enologia (ABE) promove degustações das amostras mais representativas de cada ano através da Avaliação Nacional de Vinhos.

A edição realizada em 2023 contou com cerca de 90 enólogos para degustar às cegas as 503 amostras produzidas por mais de 70 vinícolas diferentes. O produtos avaliados pertenciam às categorias vinho-base para espumante, branco, tinto e rosé. Após a degustação, os especialistas apontaram para variedades que podem se tornar promissoras, como a branca alvarinho, que, após mostrar sua qualidade em países europeus, como Espanha e Portugal, além da tinta marselan.

Outras apostas são petite syrah, da Vinícola Brasília, pinot noir e tannat. Confira mais informações detalhadas na matéria ‘A safra do vinho importa?’, por Suzana Barelli. Leia na íntegra aqui.

