MasterChef Profissionais: Confira spoilers da final que ocorre próxima terça

Após uma semifinal repleta de emoções à flor da pele, a 5ª edição do MasterChef Profissionais chega ao fim na próxima terça-feira (14) para um último duelo entre os finalistas Bárbara e Franklin, que utilizarão suas melhores técnicas para conquistar o tão cobiçado troféu.

Como de costume em todas as finais do programa, os participantes anteriores da temporada retornarão aos estúdios da Band para assistir a prova do mezanino, enquanto os competidores se encarregarão de executar um menu completo de seis etapas, conforme aponta o Band.com.

Franklin e Bárbara, então, terão de elaborar duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas que, além de agradar e muito o paladar de Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin, represente as histórias dos dois através dos ingredientes.

Receitas testadas e aprovadas

