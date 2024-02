Especialistas testam e elegem melhor azeite extra virgem para a sua Páscoa; descubra

O azeite extra virgem é um ingrediente indispensável em muitas receitas, seja para fazer o prato desde início ou para trazer um toque especial de sabor. Pratos mais elaborados, como os servidos durante a Páscoa, levam bastante azeite e, o bacalhau, é o melhor dos exemplos.

Para te ajudar na escolha do azeite ideal para as receitas de Páscoa, o Paladar realizou um teste com 20 marcas de azeite mais encontradas em supermercados, usados para cozinhar. A prova foi realizada às cegas com um time de jurados convidados.

Na opinião dos especialistas, a marca chilena Las Doscientas ficou em 1º lugar, eleita a melhor por apresentar amargor e picância equilibrados, aroma levemente verde, ou herbáceo, com um toque de alcachofra. Portanto, um dos melhores azeites para preparar um bom almoço de Páscoa.

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelo Paladar e avaliações dos jurados sobre cada uma delas, leia a matéria completa.