Páscoa: veja 3 ideias de ovos de chocolate para fazer em casa

A Páscoa, comemorada no primeiro domingo após o equinócio de outono nos países do Hemisfério Sul e de primavera nos países do Hemisfério Norte, já vem se aproximando com certa velocidade, e já é possível ver os corredores dos supermercados se enchendo com os famosos arcos coloridos e repletos de ovos de chocolate.

Quem costuma seguir a forte tradição dos ovos temáticos pode, sim, optar pelas grandes marcas que já têm colocado seus produtos à venda, mas há maneiras de fazer a sobremesa em casa em diferentes combinações e, claro, com aquele gostinho caseiro que torna tudo melhor. Abaixo, estão disponíveis três sugestões fáceis para quem deseja fazer ovos de Páscoa em casa:

Ovo de Páscoa trufado meio amargo

Fazer um ovo trufado requer mais paciência do que habilidade e técnica. Para essa receita da chef Mariana Helou é necessário, além de tempo, chocolate meio amargo, creme de leite, mel, manteiga e conhaque. Confira o passo a passo aqui.

Ovo de páscoa recheado com brigadeiro Foto: Bruno Nogueirão

Ovo de Páscoa caseiro de negresco

Para quem gosta de chocolate branco, essa receita simples leva apenas dois ingredientes: chocolate branco derretido e pedaços do biscoito negresco. Veja a receita completa aqui.

Ovo de páscoa de cookies and cream Foto: Bruno Nogueirão

Ovo de Páscoa 70% com castanha-do-Brasil

Para os amantes de sabores intensos - ou para aqueles que desejam consumir menos açúcar -, essa receita é ideal e fácil de ser preparada. Confira as instruções aqui.

