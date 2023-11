A Black Friday, ação comercial em que os lojistas mundo afora organizam promoções e descontos em seus produtos na última sexta-feira do mês de novembro, pode ser uma ótima oportunidade para garantir um azeite de qualidade por um preço camarada.

Ricardo Castanho, especialista em azeites e instrutor da Associação Brasileira de Sommeliers - São Paulo, recomenda o investir em azeites de qualidade, uma vez que o produto pode elevar o sabor dos mais variados ingredientes e pratos.

Mas como saber quais ofertas são realmente boas e se estamos comprando um bom azeite? Castanho compartilhou algumas dicas para selecionar esse produto entre as promoções do período e aproveitar as inúmeras possibilidades que ele oferece na cozinha.

Por que o azeite está caro?

O especialista explica que a recente alta nos preços está ligada aos problemas climáticos nos países do Mediterrâneo, área que produz cerca de 90% do azeite do mundo. “A Espanha, que sozinha é responsável por produzir aproximadamente metade do azeite do mundo, teve uma perda substancial de sua produção na última safra.”

Os preços altos do azeite também podem ser explicados pela alta taxa de importação desse produto pelo mercado brasileiro, que fica refém das crises nos grandes produtores globais.

Que tipo de azeite devo ter em casa?

O conselho principal do especialista é sempre ter em casa um bom azeite na categoria extravirgem, tanto para o uso na hora de cozinhar quanto para o uso na mesa. Segundo ele, os azeites desse tipo não apenas oferecem benefícios à saúde, como a presença de substâncias com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, como também enriquecem os pratos com um perfil de sabor mais complexo.

“Como muitos no Brasil não têm condição financeira de usar apenas azeites de alta qualidade, minha recomendação, nesse caso, é investir num azeite ‘top’ para a mesa e um mais barato (ainda da categoria extravirgem ou virgem) para preparos quentes na cozinha, nos quais a diferença entre os produtos é menos perceptível”, recomenda Castanho.

O que procurar nos rótulos dos azeites?

Alguns dos rótulos participantes do teste do Paladar dos azeites por menos de 50 reais do mercado. Foto: Tiago Queiroz

Antes de tudo, Ricardo Castanho alerta que você deve ter em mente que, idealmente, uma análise sobre a qualidade do azeite é feita pela degustação do cheiro e do sabor. Mesmo com as informações do rótulo estando dentro dos padrões, o azeite pode apresentar problemas que indicam problemas de colheita, fermentação ou armazenamento, segundo o especialista.

É possível ter em mente alguns critérios para aferir a qualidade do azeite na hora de experimentar: “Um azeite de qualidade tem aromas que te transportam para elementos do campo, de uma horta e/ou de um pomar”, explica. A presença da picância e do amargor na medida certa também são fatores indicados pelo especialista para procurar nos azeites.

Para o Castanho, o frescor é o atributo mais importante na escolha de um azeite. “Como o azeite é puro óleo de azeitona, sem conservantes ou qualquer produto externo que estique sua vida útil, ele vai perdendo seu vigor mesmo fechado na garrafa.”

Confira abaixo uma lista com o que procurar nos rótulos de azeite no hora de comprar:

Confira a safra e a data de envase (opte pelos mais frescos);

e a (opte pelos mais frescos); Procure por uma baixa acidez (deve ser inferior a 0,8% no azeite extravirgem);

(deve ser inferior a 0,8% no azeite extravirgem); Olhe o índice de peróxidos (nos extravirgens precisa ser menor ou igual a 20 mEq/kg);

(nos extravirgens precisa ser menor ou igual a 20 mEq/kg); Veja se há indicada a extinção específica do ultravioleta (que indica cuidado com a oxidação);

Ofertas de azeite na Black Friday

Na Black Friday, Castanho sugere investir em azeites frescos brasileiros da safra de 2023 (que viajam pouco e apresentam boa qualidade) ou em produtos de produtores premiados do Chile, Argentina ou do Mediterrâneo.

Para os azeites europeus, procure os que apresentam os que carregam selo DOP ou IGP, que são indicativos de que o produto passou por testes sensoriais e laboratoriais, segundo o especialista.

“O melhor é sempre fugir de ofertas que prometem azeites de alta qualidade com preços muito baixos ou ainda de promoções de bons azeites muito próximos do fim da data de validade.” Castanho comenta que a prática de colocar azeites “velhos” em promoção é comum entre os mercados.

O especialista também recomenda aproveitar as ofertas da Black Friday para experimentar novos produtos e entender os seus tipos favoritos de azeite, que podem ser feitos com uma grande variedade de azeitonas e perfis de sabor.

Vale a pena fazer estoque de azeite?

“Essa é uma escolha ruim para consumo residencial”, conta o especialista. A compra de grandes quantidades e de grandes embalagens compromete a qualidade do produto na hora do consumo, caso fique guardado ou aberto por longos períodos.

Castanho recomenda procurar pelas embalagens de vidro escuro, que protegem melhor o azeite da luz e são mais inertes que as feitas de plástico. Os recipientes de vidro também oferecem melhor isolamento térmico quando comparados com os de metal.