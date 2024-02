Especialistas testam e elegem o 3º melhor suco de laranja do mercado; descubra qual

Segundo especialistas convidados do Paladar, a Pratis foi classificada como a última colocada no pódio das melhores marcas de suco 100% laranja do mercado, conforme descrito na matéria escrita por Danielle Nagase.

Isso se deve ao destaque da marca pela cor atraente, sabor agradável e, especialmente, pela textura que contém gominhos característicos da laranja. No entanto, deixou a desejar no quesito aroma, que aparentava ser de uma fruta passada.

O propósito do teste é auxiliar na escolha de opções práticas que acompanhem as refeições diárias, levando em consideração aroma, sabor e aspecto visual entre as 11 marcas selecionadas.

Foram excluídos os refrescos, néctares, versões com ingredientes artificiais ou adoçadas com suco de maçã. OQ (2º) e Fazenda Bela Vista (1º) também foram destacadas na classificação. Veja o conteúdo completo.