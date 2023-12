Suco de uva integral: quais são as melhores marcas do mercado?

Em meio a tantas opções nas gôndolas dos supermercados, encontrar um bom suco de uva por um preço que faça valer o nível de qualidade pode não ser uma tarefa tão simples, mas o Paladar pode entrar em cena para auxiliar.

Antes de fazer a escolha, é necessário entender quais categorias do suco atendem a sua necessidade. Elas são divididas em três: refresco, néctar e suco, e cada uma delas deve conter uma porcentagem mínima do suco natural da fruta, enquanto no restante da composição entram itens como açúcar, água, conservantes, corantes, aromatizantes etc.

Nesta matéria, trataremos apenas da categoria suco integral, que deve ser 100% composta do suco natural da uva, sem outros aditivos.

O quadro Paladar Testou, por meio de quatro especialistas, avaliou 10 selos que asseguram comercializar um produto sem aditivos, e entre eles os destaques foram das marcas Casa Madeira (com o litro custando em torno de R$ 25), Davo (1 litro por volta de R$ 20) e Villa Piva (cerca de R$ 17, o litro).

Veja o ranking e as avaliações completas na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

