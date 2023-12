Suco de uva integral: saiba qual marca ocupa o segundo lugar no ranking dos especialistas

Suco de uva feito com 100% do suco natural da fruta pode ser um investimento a mais nas compras do mês, mas quem costuma consumir esse tipo de bebida raramente abre mão, tanto pelo sabor quanto pela segurança de um produto sem aditivos.

Para o suco de uva integral existem várias marcas com diferentes preços, que nem sempre asseguram o melhor nível de qualidade. Por essa razão, o Paladar reuniu um time de especialistas de peso para testar 10 selos asseguram comercializar produtos com 100% do suco da fruta.

Após degustar cada amostra, o júri elaborou um ranking cujo segundo lugar é ocupado pela marca Davo. O suco é produzido pela vinícola de mesmo nome, localizada em Ribeirão Preto, e apresenta um sabor e um aroma muito refrescante, seu dulçor é na medida certa e sua acidez, agradável. O litro custa em torno de R$ 20.

Veja o ranking e as avaliações completas na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

