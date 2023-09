Especialistas testam e elegem o melhor iogurte natural do mercado

Um dos muitos subprodutos do leite, o iogurte natural, que leva fermento e um ou outro ingrediente extra dependendo da receita, é facilmente encontrada em copinhos lacrados nas geladeiras dos supermercados.

Existem muitas fabricantes do produto. Algumas oferecem iogurtes mais firmes, outras, cremosos; há também iogurtes de sabor levemente azedo enquanto outros são mais doces... Muitas são as marcas, e muitos também são os resultados, mas, de acordo com Heloísa Collins, mestre queijeira, o iogurte ideal deve ter um nível mínimo de acidez e uma consistência encorpada.

Foi pesquisando quais marcas oferecem um iogurte dentro desses critérios que o Paladar reuniu quatro jurados para testar às cegas 9 tipos diferentes de iogurte natural, levando em consideração a textura, o gosto, a aparência e as diferenças entre si.

Juntos, Bruno Cabral, Mônica Resende, Heloísa Collins e Marcio Ohta experimentaram os iogurtes naturais que foram dispostos em copinhos separados, identificados apenas por números, e constataram que o produto da marca Danone é digno do primeiro lugar na lista por sua consistência encorpada, sabor delicado, com bastante presença do leite, aparência brilhosa e acidez na medida certa.

Para saber quais foram as outras 8 marcas avaliadas e quais foram as impressões dos especialistas, confira a matéria com vídeo na íntegra aqui.

PUBLICIDADE

Agora que você conhece o melhor iogurte do supermercado, que tal expandir suas habilidades na cozinha reproduzindo alguma receita leve esse ingrediente? O Paladar separou duas sugestões, e são elas: salada de pepino com iogurte e bolo de iogurte e limão.