Evento em bar de Pinheiros valoriza a coquetelaria brasileira feita por mulheres; veja programação

O Fitó Bar promove todas as quartas-feiras o evento ‘Chêro’, uma celebração da coquetelaria liderada por mulheres que destaca os ingredientes brasileiros, especialmente os do Nordeste e Piauí, nos seus drinques. Lançada este ano em 6 de março, a iniciativa coincide com o mês do Dia Internacional da Mulher.

Desta vez, toda a equipe feminina do estabelecimento conta com a parceria da Maker’s Mark, um bourbon de alta qualidade, na criação dos coquetéis exclusivos. A chef Renata Adoración é responsável por elaborar os drinques com outras mixologistas, buscando inspiração em mulheres que marcaram e continuam marcando história.

Para o mês de março, a convidada Luh Galdino, do Bar dos Cravos, contribuirá com sua expertise para garantir estilo, sabor e uma apresentação marcante das bebidas, perfeitas para encontros durante a semana.

O bar está situado na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, São Paulo, e estará aberto das 19h às 1h para esta ocasião especial. Os drinques exclusivos contam com preços promocionais.