Ex-affair de Anitta se derrete ao provar prato típico brasileiro; veja foto

Simone Susinna, ex-affair de Anitta, também conhecido por protagonizar o filme 365 Dias, vem sendo bastante comentado nas redes sociais após sua chegada, na última segunda-feira (28), a São Paulo.

O ator, que afirmou ter vindo ao país para fazer um procedimento estético nos dentes, parece já estar aproveitando a gastronomia brasileira com um prato típico do país.

Nos stories do Instagram, ele compartilhou um jantar tipicamente local com direito a arroz com feijão, picanha, farofa de ovo e banana frita: o famoso ‘Prato Feito’, ou melhor, PF.

Veja abaixo: