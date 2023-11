Em 2013, Gavin McOwan, do The Guardian Travel, conversou com o crítico gastronômico da Folha de São Paulo, Josimar Melo, e pediu ao colega paulista que o levasse para provar as comidas típicas de São Paulo. Melo afirmou que não há! “São Paulo era como uma pequena vila até o final do século XIX, então a história de sua comida é, na realidade, a história de seus imigrantes”, disse.

Esses imigrantes vindos de diferentes partes do mundo, tornaram essa cidade um verdadeiro polo gastronômico mundial. Com 7 restaurantes da cidade entre os 50 melhores da América Latina, o multiculturalismo tomou conta da gastronomia paulistana. Separamos três lugares que refletem muito bem isso e todo mundo deveria conhecer!

Maní

O Maní foi definido por Josimar Melo como a “bossa nova” da cozinha brasileira. “Como na bossa nova, a nova geração de chefs não é limitada a copiar influências estrangeiras, mas, na verdade, aplica técnicas europeias a ingredientes brasileiros”, destacou o crítico.

O restaurante de Daniel Redondo e Helena Rizzo traz pratos icônicos e diferentões que abusam de muita técnica e ingredientes tipicamente brasileiros. Um exemplo é o gaspacho de jabuticaba com lagostim de Redondo, uma sopa fria feita com a fruta eleita a segunda melhor fruta do mundo pelo TasteAtlas.

Liberdade, o bairro japonês de SP

São Paulo possui a segunda maior comunidade japonesa do mundo, perdendo apenas para o próprio Japão. A imigração começou em 1907 e rendeu muitas trocas culturais e culinárias. Para provar uma comida tipicamente japonesa, opções não faltam. Restaurantes servem guiozas, tempurás, lamen, sushis, sashimis, bolinhos de polvo e até petiscos orientais vegetarianos. Veja dicas de onde comer no bairro da Liberdade aqui.

D.O.M.

Alex Atala, por sua vez, tem como missão colocar a culinária brasileira no mapa como uma das melhores e mais diversas do mundo. Com ingredientes típicos do Brasil, como jambu, açaí e até mesmo formiga saúva, o D.O.M. é o 33° melhor restaurante da América Latina segundo o ranking internacional 50 Best Restaurants.