O chef espanhol Daniel Redondo, cofundador do restaurante Maní, morreu aos 46 anos vítima de um acidente de moto na Catalunha. Antes de criar o Maní com Helena Rizzo, ele era o chefe de cozinha do El Celler de Can Roca, em Girona, na Catalunha espanhola.

Em seu instagram, o sommelier do Can Roca, Josep Roca, comentou a morte do colega. Ele afirmou que, após a passagem pelo Brasil, Redondo “encontrou, agora, em Can Roca, uma viagem às suas origens, perto da sua mãe e de nós, com quem começou aos 15 anos de idade”. Sobre sua comida, Roca destacou que o chef cozinhava para eles “com amor em família” aos sábados.

Perfil de El Celler de Can Roca presta homenagem ao chef

Após o anúncio da fatalidade, o perfil do Instagram do El Celler de Can Roca, do qual Redondo foi chefe durante nove anos, prestou homenagem ao notável cozinheiro.

PUBLICIDADE

Na postagem, o texto anuncia a morte do chef aos 46 anos e o homenageia como pessoa e como profissional: “Os anjos cantarão com os seus guisados. Que talento enorme. Nascido para cozinhar. Uma pessoa persistente, apaixonada e talentosa. Às vezes rabugento, fruto do seu caráter e exigência, tinha um coração gigantesco”.

A imagem do post traz uma fotografia de Redondo ao lado de sua mãe, também mencionada na legenda: “o grande coração e o anjo da cozinha foram herdados da sua deliciosa mãe”. Além disso, o post lamenta a partida de “um trabalhador incansável. Um chef extraordinário tocado pela varinha dos privilegiados” e afirma que “ele merecia uma vida plena. Ele fez muitas carreiras na vida. Ele superou desafios que poucos conseguem superar”.

Helena Rizzo, ex-esposa de Redondo e sócia, também prestou homenagem ao chef em seu Instagram. Veja aqui.