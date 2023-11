Os chefs Helena Rizzo e Daniel Redondo fundaram o Maní em 2006 com a promessa de ser um restaurante que combinasse a brasilidade de Rizzo com a cozinha de vanguarda espanhola de Redondo. Desde 2013, tem presença garantida nos 50 melhores restaurantes da América Latina. Atualmente, está em 21° no ranking Latin America’s 50 Best Restaurants.

O Maní é uma verdadeira aventura culinária. Um de seus principais pratos é a mandioca assada com leite de coco e espuma de tucupi. Além disso, eles utilizam a tão tradicional jabuticaba, que, inclusive, foi eleita a segunda melhor fruta do mundo, como ingrediente principal em uma sopa fria com lagostim cozido no vapor de cachaça.

No Paladar, tem a receita dessa delícia super diferente para você aprender e fazer em casa! Confira aqui.