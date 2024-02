Fábricas de cerveja de antigamente tinha atrações circenses; confira detalhes

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas do mundo e extremamente popular no Brasil, tendo diversas fábricas da bebida espalhadas pelo país.

Claro que atualmente a produção de bebidas evoluiu muito, mas antigamente essas fábricas tinham algo de diferente e apostavam na diversão para atrair o público, segundo o Comer História.

Elas não se restringiam apenas a fazer cerveja, existiam também atividades lazer, que boa parte das pessoas procurava por conta das estruturas e atrações oferecidas.

Essa moda pegou no Brasil na segunda metade do século XIX, quando as fábricas de cerveja podiam envolver até mesmo uma espécie de zoológico. As cervejas eram servidas durante eventos promovidos por esses empresas e tinham como atração, por exemplo, uma onça pintada.

Esses eventos ainda permitiam a entrada de crianças gratuitamente e muitas vezes atrações eram circos, espetáculos de ginástica, jogos equestres, mágica, entre outras tantas opções.

O que é o Comer História?

O projeto é formado por três historiadores e tem como objetivo falar sobre “comida no passado como forma de acessar memórias, sabores e saberes”. Após as pesquisas, são feitos levantamentos textual, imagético e audiovisual dos conteúdos históricos.