Festival com diferentes comidas italianas chega ao bairro do Bixiga

A famosa Festa da Achiropita chega à 97ª edição este ano, e acontecerá aos sábados e domingos a partir do dia 05 de agosto até o dia 03 de setembro nas ruas da Bela Vista, na região do Bixiga em São Paulo. O evento homenageia a padroeira do bairro, Nossa Senhora Achiropita, e celebra a cultura italiana ainda presente no local que recebeu imigrantes a partir de 1820.

Cantina da Festa da Achiropita. Foto: Via Instagram/@festadaachiropitaoficial

A Festa da Achiropita oferece grandes atrações como barracas de comida italiana, danças típicas e apresentações de música ao vivo, além de romaria e procissão para Nossa Senhora Achiropita.

Nesta edição, um dos patrocinadores oficiais da festa é a renomada Vinícola Góes, que tem linhas premiadas pelo International Wine Challenge, pelo Concurso de Espumante Brasileiro, pelo Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil e pela Avaliação Nacional dos Vinhos.

O patrocínio da festa tradicional apoia a continuidade de projetos sociais como Núcleo Dom Orione, voltado para pessoas em situação de rua, a Casa de Acolhida Rainha da Paz, que auxilia ex-adictos em recuperação, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o Núcleo de Convivência do Idoso, entre outros que atendem a comunidade diariamente.