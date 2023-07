Arraiá do Villa: Villa Country prepara quatro dias de festa. Foto: Instagram | Reprodução @villacountry

Também chamada de Festa Julina, o Arraiá do Villa Country acontece em São Paulo entre os dias 27 e 30. O evento contará com a participação de Gabi Martins, Mano Walter e César Menotti & Fabiano, além de open food de comidas típicas em certo dias.

A casa sertaneja terá quatro dias de programação. Além da comida, o evento contará com decoração temática e drinks especiais, além de brincadeiras típicas e ações nas redes sociais. O ‘Villa Country’ começa nesta quinta-feira (27).

Os demais dias contarão com um especial open food, recheado de comidas típicas, servidas das 21h às 03h para o público pagante. No cardápio encontra-se pipoca doce e pipoca salgada, bolo de milho, pé de moleque, paçoca, canjica, curau, cachorro quente, carne louca, cuscuz paulista, milho e salgados diversos. E não para por aí, Quentão e vinho quente serão vendidos à parte.

Os ingressos estão disponíveis para a venda por meio online ou através da bilheteria da casa.

Serviços

Arraiá do Villa: 4 dias de festa no Villa Country entre os dias 27 e 30 de julho de 2023.

Datas: 27, 28, 29 e 30 de julho de 2023 (quinta a domingo).

Classificação etária: 18 anos.

Endereço: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo).

Acesso para deficientes: sim.

Quinta (27/07/2023): Shows de Gabi Martins, Mano Walter e César Menotti e Fabiano.

Abertura da casa: 20h.

Início do show: 23h.

Ingressos: Pista R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia).

Camarote Brahma: R$ 900,00 (inteira) e R$ 450,00 (meia).

Sexta (28/07/2023): Arraiá do Villa

Abertura da casa: 20h

Ingressos: Pista: R$ 50,00 (open food de comidas típicas entre 21h e 03h para público pagante).

Sabado (29/07/2023): Arraiá do Villa

Abertura da casa: 20h

Ingressos: Pista: R$ 60,00 (open food de comidas típicas entre 21h e 03h para público pagante).

Domingo (30/07/2023): Arraiá do Villa

Abertura da casa: 20h

Ingressos: Pista: R$ 40,00 (open food de comidas típicas entre 21h e 03h para público pagante).

A compra dos ingressos pode ser feita nas bilheterias do Villa Country de quinta a domingo, das 20h às 23h, nas bilheterias do Espaço Unimed, de segunda à sábado, das 10h às 19h ou online, por meio do Ticket 360.