O festival que acontecerá no último domingo (30) de julho contará com chefs I-Drive, estrelas da culinária, enólogos e artesãos. Foto: Unsplash

No último domingo (30) de julho, o “Summer Foodie Festival” acontecerá no “Icon Park” em Orlando, das 12h às 18h, com diversas presenças de chefs I-Drive, ícones da culinárias, enólogos e artesãos. Os que tiverem interesse, poderão provas diversas versões gourmet de pratos sazonais, além de entretenimento ao vivo. Uma parte do dinheiro será doado para o “Exército da Salvação”.

Os que possuem paladar mais refinado, será oferecido um defumado de Austin da Ole Red Orlando, com presença de chouriço, salada de vinagre, canudos de cebola e molho barbecue branco, servidos em um pão de batata de acordo com o portal Nossa Gente.

O “Brother Jimmy’s Low-Country Crawfish Boil” será outro prato servido no evento, com mistura de frutos do mar (lagostins, mexilhões e camarões com milho), além de batatas e linguiça, temperada com Cajun ao estilo Louisiana, junto com uma manteiga de alho.

O festival ainda terá o Maccheroni (macarrão), queijos caseiros e assados lentamente da Sugar Factory, servidos com crosta panko, fritos e molho marinara.

Exército da Salvação

Uma parte dos fundos arrecadados será doada para uma organização que ajuda americanos a enfrentar a pobreza, vícios e dificuldades econômicas por meio de serviços sociais. A Organização também fornece comida para os que passam fome, ajuda de emergência para sobreviventes de desastres, reabilitação para usuários de drogas e álcool, assim como roupa e abrigo para necessitados.

Continua após a publicidade

Os ingressos custarão a partir de US$ 39,99 para adultos e US$ 9,99 para crianças de 3 a 12 anos. Cada ingresso inclui 11 pratos (um de cada restaurante), voo de degustação de cerveja, voo de degustação de vinho, amostra de hard seltzers, cervejas artesanais e aguardente. Também está inclusa a entrada para aproveitar o “The Wheel”, uma roda gigante de 400 pés, perfeita para admirar o horizonte de Orlando - que fica no Icon Park.