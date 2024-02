Melhor suco de laranja é produzido na divisa entre São Paulo e Minas; saiba qual

O Paladar Testou realizou mais uma edição na última quinta-feira (8), dessa vez tendo como alvo o suco de laranja integral. Para o teste foram selecionadas 11 das principais marcas do produto no mercado, todas elas feitas com 100% do suco da fruta - o que significa que os sucos das categorias refresco (com até 30% de suco natural) e néctar (com até 50%) ficaram de fora.

Para avaliar as amostras foram reunidos cinco especialistas: Mario Panezo, chef do restaurante Feriae; Nicholas Fullen, sócio do Locale Caffè; Rachel Louise, bartender do Tuju; Ricardo Takahashi, bartender do Beefbar; e Ygor Lopes, chef do AE Café. Juntos, degustaram os sucos levando em consideração aspectos como aparência, sabor e aroma.

O teste revelou a marca Fazenda Bela Vista como campeã. A fabricante situada entre os municípios de Tapiratiba (São Paulo) e Guaxupé (Minas Gerais) está em atividade desde 1960 e também é um grande nome no cenário nacional da produção de leite e seus derivados, conforme aponta o site oficial da empresa.

O suco de laranja integral do selo ganhou o paladar dos jurados por se aproximar muito da versão natural, espremida da fruta na hora. Sua aparência é atrativa, o aroma, agradável, e o sabor apresenta equilíbrio entre dulçor e acidez, além de muita sutileza no amargor, que é quase inexistente.

O ranking completo com as 10 marcas restantes pode ser conferido na matéria ‘Qual é o melhor suco de laranja pronto do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.