Festival gratuito de cinema traz degustações de pratos exclusivos após exibição do filmes

Nesta quinta-feira (09) começou a 2ª edição do São Paulo Food Film Festival, que exibirá mais de 30 filmes de 14 diferentes nacionalidades gratuitamente na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, até 19 de novembro. O público poderá se emocionar e deliciar com clássicos da ficção e documentários contemporâneos ligados à comida, à cultura e aos sistemas agroalimentares.

Ao longo da jornada, os espectadores terão a oportunidade de participar de aulas-show de culinária com chefs de cozinha, até debates e degustações de pratos inesquecíveis do cinema, após algumas das exibições presenciais. Já o público de casa poderá assistir a uma seleção de 16 filmes através da plataforma oficial (https://www.spcineplay.com.br), que ficarão disponíveis até às 23h59 do dia 19. Basta se cadastrar e aproveitar.

Além disso, a curadoria desta edição trará uma incrível e original exposição fotográfica repleta de retratos instigantes e surrealistas de chefs de cozinha, onde o fotógrafo Paulo Vitale parte do drama original intrínseco ao ato de cozinhar, que começa com a morte de um animal ou vegetal para produzir um alimento e, assim, garantir a vida. Entre os chefs retratados estão Eudes Assis, Helena Rizzo, Iêda de Matos, Telma Shiraishi, Claude Troisgros e outros.

“Além da comida, dos filmes cativantes e outras experiências, o SP Food Film Festival promove um senso de comunidade e conexão. Reúne pessoas de diversas origens que compartilham um amor comum pela comida e pela narração de histórias. A atmosfera comunitária do festival incentiva o diálogo, a partilha e a construção de ligações duradouras através do carinho pela cultura alimentar”, conta André Henrique Graziano. “Nosso propósito é trazer, através do cinema, temas urgentes para discussão sem deixar de promover a experiência sensorial que a gastronomia traz”, completa Daniela Guariba, ambos idealizadores do evento.

A programação também traz materiais para o público infantil, como os clássicos “A Dama e o Vagabundo”, “A Fantástica Fábrica de Chocolate” e “A Princesa e o Sapo”. As sessões serão seguidas de degustações temáticas, com espaguete, chocolate com frutas e as deliciosas tostadas da Tiana, que protagoniza a última animação citada.

PUBLICIDADE

E o banquete para os sentidos não para por aí. Como sobremesa, o Festival propõe cinco encontros com diferentes Chefs de Cozinha e especialistas, que após a exibição de alguns episódios do documentário “História da Alimentação no Brasil” - uma série dirigida por Eugenio Puppo e baseada no livro homônimo de Luís da Câmara Cascudo de 1967 - irão proporcionar reflexões sobre o episódio e sobre alguns ingredientes relacionados às diferentes regiões do Brasil (mandioca, milho crioulo, pimentas, feijões etc.), além de apresentar uma receita relacionada ao ingrediente principal e uma degustação - para o deleite dos espectadores.

As convidadas para ministrar as aulas são: Aline Guedes, Patty Durães, a líder indígena Jerá Guarani, Angelita Gonzaga e Graziela Tavares.

Neste ano, como inebriante digestivo, a curadoria ainda traz um importante ciclo de debates abordando quatro temas contemporâneos relevantes ligados ao alimento: Cozinhas Solidárias; Consumo de Ultraprocessados; Uso de Agrotóxicos e Educação Alimentar e Nutricional. Todas as discussões partem de uma cuidadosa seleção de filmes e documentários que têm diferentes perspectivas sobre os temas e que visam pôr em pauta assuntos urgentes para discussão.

Após a exibição de títulos como, por exemplo, “Big Food”, “Um Mundo Obeso”, “Antes do Prato”, “Solo Comum”, “Fonte da Juventude” e “Food, Funk e Favela”, os encontros com convidados especialistas serão transmitidos on-line e ao vivo no canal do Youtube do Festival, permitindo a interação com os espectadores, com exceção do debate sobre as Cozinhas Solidárias que será presencial, na própria Cinemateca.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!