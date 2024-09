Qual o significado por trás da comida em ‘Bridgerton’ e o que ela revela sobre a nobreza?

O sucesso da série Bridgerton, da Netflix, vai além dos figurinos e cenários luxuosos da Londres de 1800. A gastronomia da época, mesmo que em segundo plano, é um dos elementos que ajudam a construir a atmosfera regencial retratada na trama. Entre bailes, encontros sociais e disputas matrimoniais, pratos icônicos como a carne de veado e o chá – símbolo de respeitabilidade e tradição – ganham destaque nas telas.

Segundo o Cookist, a carne de veado era um dos principais pratos consumidos por grandes famílias inglesas e tinha um significado especial: era conhecida como “a carne do rei”. A série explora essa referência em um jantar da segunda temporada, quando Lord Cowper comenta: “Eu digo, Featherington, aposto que você nunca encontraria um veado como este nas Américas.” De fato, na época, o consumo de veado era reservado às classes nobres, marcando seu status diferenciado na Inglaterra.

Outro elemento de destaque na série é o chá, bebida frequentemente retratada e que, de acordo com o Cookist, representava mais do que um simples hábito: era uma demonstração de status e moderação. Consumido em ocasiões sociais e comerciais, o chá era essencial para a “conversa, negócios e inteligência”. Até mesmo a quantidade de açúcar, cuidadosamente dosada, revelava o caráter de quem o servia.

A tradição de tomar chá, estabelecida há séculos, segue forte em vários países. O site TasteAtlas divulgou uma lista com os melhores chás do mundo, baseada nas avaliações de usuários que experimentaram diferentes tipos da bebida durante suas viagens. O top 3 pode ser conferido neste link.

No Brasil, o Paladar reuniu especialistas para avaliar as melhores marcas de chá verde disponíveis no mercado. O teste foi realizado às cegas com dez marcas e promete ajudar os consumidores a fazer a melhor escolha. Confira o resultado completo da avaliação no link.