Saiba onde tomar um verdadeiro chá da tarde em São Paulo

Chá da tarde é um termo muito popular no Reino Unido, digno de ser considerado algo fino. No entanto, o Brasil redefiniu esse momento e introduziu o nosso chá e outras comidinhas nacionais que fazem esse momento o mais brasileiro possível.

Contudo, como vivemos em uma correria diária, há quem acredite que não tem como adicionar mais uma refeição no dia, quando até mesmo algumas triviais - como o almoço, são deixadas de lado. Mas, São Paulo, a cidade que não dorme e apresenta um leque de opções discorda. Localizado no Conjunto Nacional, Avenida Paulista, o restaurante n’A Casa de Antonia vai servir seu próprio chá da tarde.

“O chá da tarde é um momento do dia que a gente não dá muita atenção, até pelo ritmo da vida de todo mundo, porém, uma cidade cosmopolita como São Paulo tem esse espaço”, compartilhou Andrea Vieira. A chef d’A Casa de Antonia para o Paladar.

Quando começa?

Blend baseado em uma mistura entre vários chás pretos de diferentes origens, como o Quênia. No século XVIII, a Inglaterra só possuía duas grandes refeições por dia: o café da manhã e o jantar. Para diminuir o período de jejum, foi criado também o chá da tarde. Com a bebida já ocupando uma refeição, foi um passo rápido até o chá da manhã aparecer na alta sociedade. Criado originalmente na Escócia, chegou à Inglaterra para ocupar o cargo de bebida oficial do café da manhã. Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS

A partir do dia 04 de setembro, sempre às quartas, das 15h às 18h30, a chef servirá um menu especial, com sanduiches, chás e doces. “Eu adoro loucinhas, coisas pequenininhas e no chá da tarde a gente consegue brincar com uma maior quantidade de experiências em menores porções”, justificou Andrea.

Outras novidades são os espumante de boas-vindas ou pink lemonade acompanhados por sopinha fria de erva-doce e ervilha, tartare de camarão e chantilly de wasabi. Além disso o trio de mini gougères, que são uma espécie de pão de queijo francês.

O menu apresenta também sanduíches de gravlax de salmão, molho de alcaparras e endro, de pepino com ricota e de patê de ovos e rabanete, bolinho de chuva, tarteletes, por sua vez, são miniaturas de tortas e muito mais.

“É normal, quem tem esse tempo para se dedicar a comer alguma coisa muito gostosa no meio da tarde? Mas dá para fazer uma reunião de trabalho com uma mesa bonita na frente, comendo, falando. Nem tudo precisa ser feito fechado no escritório”, explicou Andrea.

