Fruta exótica tem 30x mais vitamina C que a laranja; saiba qual é veja como usá-la na cozinha

A laranja é uma fruta popular, conhecida tanto pela sua versatilidade na cozinha quanto pelos seus benefícios, como sua alta concentração de vitamina C. No entanto, há outra fruta que possui muito mais dessa vitamina: a camu-camu.

A camu-camu é do grupo das frutas exóticas, por isso é menos conhecida. Quando comparada com a laranja, tem 30x mais vitamina C, um nutriente que pode auxiliar nas dores de cabeça, gripe e infecções, segundo o Agro Estadão.

Por essa característica particular, a camu-camu torna-se um destaque. Essa fruta tem o tamanho semelhante ao de uma uva, polpa amarela e casca de cor bordô, aspectos que ajudam a identificá-la.

Como usar camu-camu na cozinha?

PUBLICIDADE

Embora pouco conhecida, não significa que a camu-camu não seja versátil na cozinha. Ela pode ser consumida in natura, além de encaixar muito bem em receitas dos mais variados estilos, como em sucos, licores, sorvetes, geleias e smoothies.

Camu-camu Foto: Gino Tuesta/Adobe Stock

Outras frutas exóticas

Que tal conhecer outras frutas exóticas? O Brasil e outros países tem uma grande variedade de frutas que oferecem muitos benefícios e combinam com uma diversidade de receitas, mas ainda precisam ser exploradas. Veja mais sobre a Pitaia e o Buriti abaixo:

Pitaia

PUBLICIDADE

Encontrada com abundância na América Latina, a pitaia tem o interior esbranquiçado e exterior rosa vibrante. Essa fruta é rica em minerais e vitaminas, que podem contribuir com ação antioxidante e anti-inflamatória no corpo.

É possível aproveitar a pitaia em pratos e bebidas. Teste em casa a caipirinha grega com pitaia, um creme de pitaia com banana, um ceviche com frutas e uma caipirinha de pitaia e limão siciliano.

Buriti

Além da camu-camu, há o buriti. Encontrado principalmente na região do Cerrado, apresenta uma coloração escura e textura evidente. Essa fruta é rica em proteínas, vitaminas, ferro e cálcio, podendo atuar em fins cicatrizantes. Teste em casa a receita do Mulatinho, um drinque que usa buriti entre os ingrediente.