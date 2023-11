Série de sucesso da HBO, o universo de Game of Thrones conquistou fãs ao longo de oito temporadas e, mesmo tendo sua transmissão original encerrada em 2019, continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Um dos resultados da grande influência da obra é a criação do livro de receitas intitulado The Official Game of Thrones Cookbook.

Escrito por Chelsea Monroe-Cassel, que também é responsável pelo blog de nome Inn at the Crossroads (lugar onde ela escreve sobre a culinária popular do seriado), o livro oferece ao leitor a experiência de conhecer as receitas na perspectiva de um mestre da Cidadela, sendo transportado de volta à trama através da culinária.

Segundo informações do portal Mega Curioso, as páginas contam com o prefácio do renomado George R. R. Martin, autor da franquia As Crônicas de Gelo e Fogo, e possuem um total de 80 receitas divididas em oito capítulos, com opções doces e salgadas para café da manhã, lanche da tarde, almoço e jantar.

Entre os pratos, destacam-se Costelas de Javali Assadas na Coroa, Biscoitos de Algas Marinhas, Torta de Sangue Dothraki, Uvas Assadas Redwyne, entre outros, e todos serão acompanhados de fotografias e ilustrações em xilogravura. O livro tem data de lançamento previsto para o dia 07 de maio de 2024, mas já é possível adquiri-lo em pré-venda online nas lojas Amazon e Walmart. Até o momento, a disponibilidade é somente em língua inglesa.

Receitas testadas e aprovadas

