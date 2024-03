Melhor ovo de Páscoa ao leite do supermercado é produzido em São Paulo; conheça

A Páscoa está mais perto do que nunca e as prateleiras de supermercados já estão abarrotadas com as embalagens brilhantes que carregam os famosos ovos de chocolate, tradicionais da época.

Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil escolher o ovo ideal para a Páscoa. Por isso, o Paladar testou alguns os ovos de Páscoa - todos arrematados em supermercados - para definir quais são as melhores opções.

Para realizar o teste, um time de jurados especialistas foi convidado a provar às cegas 10 marcas de ovos de chocolate ao leite. Durante a avaliação, os critérios analisados foram aspecto visual, aroma, textura e sabor.

Ao final da degustação, eles concluíram que o ovo de Páscoa ao leite Ferrero Collection é o melhor. Ele faz parte da coleção da Ferrero do Brasil e é produzido em São Paulo.

Os jurados classificaram o chocolate como o “mais brilhante da mesa”. O produto apresentou sabor marcante e equilibrado, agraciado pelo cacau em boa quantidade e pelo açúcar mais discreto. A textura e o bom derretimento na boca também agradaram o júri.

O ranking completo com todos os ovos de Páscoa ao leite testados pelo Paladar, assim como a avaliação dos especialistas sobre cada um deles, você confere na matéria completa aqui.