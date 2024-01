Gelatos deliciosos para experimentar no aniversário de SP

A Momo Gelato é uma gelateria que considera gelato um modo de vida. A loja é famosa na cidade de São Paulo, apesar de ter surgido no Rio de Janeiro, e conta com diversas opções de sabores que são perfeitas para aproveitar e comemorar o aniversário da capital paulistas nesta quinta-feira, 25 de janeiro.

O best-seller da marca é o Momocookies (com biscoitinhos e brigadeiro de chocolate belga). Também saem muito o Pavê de Doce de Leite e o Grego de Momo (de iogurte grego com damascos, amêndoas e mel orgânico). os gelatos são vendidos em casquinhas, que podem conter Nutella, ou em copinhos a partir de R$ 21.

Além dos sorvetes, são destaques na Momo as Tortas di Gelato, como a de Fior di Pistacchio (base de pão de ló caseiro, recheio e cobertura de pistache mediterrâneo, R$ 250) e da Foresta Bianca (com gelato de cholocate branco e cereja amarena italiana, R$ 230).

A Momo ainda abriga em suas unidades o Café com Fé, espaço dedicado a espressos com bolos, affogatos com waffle e os famosos coados e cappuccinos, que são a cara de São Paulo.

A loja paulista fica localizada na R. Oscar Freire, 168, Jardim Paulista. Abre todos os dias das 9h às 23h.

PUBLICIDADE

Para saber mais sobre a Momo e a história da gelateria, leia a matéria completa.