Veja novo bar para visitar no aniversário de São Paulo

A metrópole agitada, cheia de arranha-céus e carros, tem atividades e estabelecimentos para todos os gostos. O público que gosta de frequentar bares tem, neste ano, a oportunidade de explorar novos ambientes localizados nas ruas do centro histórico.

Um deles é o Dentro Bar, que fica no Largo do Arouche, 77. A casa comandada pelas bartenders Thatta Kimura, Hanna Jácomme e Priscila Oliveira Kimura, em parceria com o selo de cachaças Mato Dentro, tem foco nos produtos da cidade, valoriza a produção da aguardente nacional e tem planos de promover workshops de coquetelaria voltado para mulheres.

O menu do Dentro Bar conta com coquetéis autorais, entre eles o Morro do Cuscuzeiro, que leva gim infusionado na manteiga de garrafa com milho verde, salmoura de tremoço, vermute branco, vermute seco e cachaça; o Verde à Moda Antiga, uma adaptação do oldfashioned com chá verde e cachaça; e o Ladainha, feito com vermute de jabuticaba, cachaça, soda de maxixe, limão e sal de jabuticaba.

